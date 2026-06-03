Выяснилось, где работает программа, связанная со слежкой за высокопоставленными россиянами

Так, среди клиентов значатся американские минюст, министерства здравоохранения, внутренней безопасности, внутренних дел и торговли, госдеп и другие. Кроме того, в январе 2023 года Cloudflare заключила контракт с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).
Согласно этим договоренностям, у Cloudflare теперь есть право управления правительственным доменом .gov, защитой инфраструктуры CISA и автоматизации DNS-безопасности для госсайтов.
Накануне сообщалось, что ФСБ раскрыла беспрецедентную по масштабам операцию западных спецслужб по слежке за высокопоставленными служащими в России через смартфоны.
Иностранные спецслужбы планировали напрямую, через смартфоны высокопоставленных служащих РФ, получать информацию о настроениях в российском обществе.