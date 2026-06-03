Выяснилось, где работает программа, связанная со слежкой за высокопоставленными россиянами

Так, среди клиентов значатся американские минюст, министерства здравоохранения, внутренней безопасности, внутренних дел и торговли, госдеп и другие. Кроме того, в январе 2023 года Cloudflare заключила контракт с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).