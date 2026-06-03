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В Красноярском крае подростки спасли из горящего дома женщину с детьми (видео)

Двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет спасли семью во время пожара в городе Ужур Красноярского края.

Двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет спасли семью во время пожара в городе Ужур Красноярского края.

Как сообщает МЧС, 2 июня днем в частном жилом доме загорелась веранда, а в это время в комнате спали женщина и двое ее малолетних детей. Огонь и дым заметили соседи. Пока очевидцы вызывали пожарных, два школьника, не задумываясь, бросились на помощь людям.

«Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам 6-месячного ребенка, а потом 2-летнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу. Когда ей все-таки это удалось сделать, подъехали пожарные расчеты», — рассказали в МЧС.

Площадь возгорания составила 84 квадратных метра, ликвидировали его 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки — она не выдержала нагрузки, так как одновременно на веранде работали стиральная машина и светильник.

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