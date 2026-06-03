В Красноярском крае подростки спасли из горящего дома женщину с детьми (видео)

«Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам 6-месячного ребенка, а потом 2-летнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу. Когда ей все-таки это удалось сделать, подъехали пожарные расчеты», — рассказали в МЧС.