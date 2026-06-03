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В Норильске директор фирмы получил 6 лет колонии за хищение 106 млн рублей

Его компания выигрывала контракт на ликвидацию свалок и строительство площадок для отходов, но работы были выполнены лишь частично.

Директор норильской фирмы получил 6 лет колонии за хищение 106 млн рублей на свалках и площадках для отходов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В Норильске осужден руководитель ООО «Профит». В 2022 году компания выиграла два муниципальных контракта на ликвидацию свалок стоимостью 21 млн рублей и строительство 60 площадок для отходов ценой 85 млн рублей.

Как установил суд, работы подрядчик выполнил лишь частично и по заведомо удешевленной схеме, а документы о приемке подписали фиктивно. Для беспрепятственной приемки подрядчик передал должностному лицу заказчика 200 тысяч рублей. Похищенные деньги были обналичены через аффилированные структуры, а часть вложены в покупку нежилого помещения в Норильске.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и легализации доходов, приговорив к 6 годам колонии общего режима. Имущество, купленное на преступные доходы, конфисковано. Дело в отношении чиновника-заказчика и еще одного фигуранта приостановлено в связи с их участием в СВО.

Ранее в Красноярском крае мужчина фиктивно прописал детей ради получения социальных выплат.