В Норильске директор фирмы получил 6 лет колонии за хищение 106 млн рублей

Директор норильской фирмы получил 6 лет колонии за хищение 106 млн рублей на свалках и площадках для отходов. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В Норильске осужден руководитель ООО «Профит». В 2022 году компания выиграла два муниципальных контракта на ликвидацию свалок стоимостью 21 млн рублей и строительство 60 площадок для отходов ценой 85 млн рублей.
Как установил суд, работы подрядчик выполнил лишь частично и по заведомо удешевленной схеме, а документы о приемке подписали фиктивно. Для беспрепятственной приемки подрядчик передал должностному лицу заказчика 200 тысяч рублей. Похищенные деньги были обналичены через аффилированные структуры, а часть вложены в покупку нежилого помещения в Норильске.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и легализации доходов, приговорив к 6 годам колонии общего режима. Имущество, купленное на преступные доходы, конфисковано. Дело в отношении чиновника-заказчика и еще одного фигуранта приостановлено в связи с их участием в СВО.
Ранее в Красноярском крае мужчина фиктивно прописал детей ради получения социальных выплат.