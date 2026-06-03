В Норильске директор фирмы получил 6 лет колонии за хищение 106 млн рублей

Как установил суд, работы подрядчик выполнил лишь частично и по заведомо удешевленной схеме, а документы о приемке подписали фиктивно. Для беспрепятственной приемки подрядчик передал должностному лицу заказчика 200 тысяч рублей. Похищенные деньги были обналичены через аффилированные структуры, а часть вложены в покупку нежилого помещения в Норильске.