«Не устану петь для вас»: после отказа участвовать в концерте «КешYOU» Молдир Ауелбекова обратилась к казахстанцам

«Думаю, что нет более щедрой души, чем у казахов. Величие казахов — не в богатстве, а в широте сердец. Благодаря этому все люди искусства живут в благополучии. Потому что казахский народ и само искусство, и людей искусства ценит очень высоко. Мы богаты, когда есть такие люди, которые имеют широкое сердце, доброту, щедрость. Я склоняю голову перед народом, который делает добро молча. Никогда не устану петь для вас. О, мой народ с широкой душой! Спасибо тебе, мой народ!» — написала Молдир.