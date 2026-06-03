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«Не устану петь для вас»: после отказа участвовать в концерте «КешYOU» Молдир Ауелбекова обратилась к казахстанцам

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова, бывшая солистка группы «КешYOU», показала видео своего выступления в соцсети и поблагодарила казахстанцев за поддержку, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Артистка показала кадры со своего выступления.

«Думаю, что нет более щедрой души, чем у казахов. Величие казахов — не в богатстве, а в широте сердец. Благодаря этому все люди искусства живут в благополучии. Потому что казахский народ и само искусство, и людей искусства ценит очень высоко. Мы богаты, когда есть такие люди, которые имеют широкое сердце, доброту, щедрость. Я склоняю голову перед народом, который делает добро молча. Никогда не устану петь для вас. О, мой народ с широкой душой! Спасибо тебе, мой народ!» — написала Молдир.

«Моля, нервируй всех, ты молодец! Великолепный голос!», «Если про вас говорят, значит, вы вызываете интерес и внимание! Молодец, только вперед», «Настоящий талант», — высказались ее преданные фанаты.