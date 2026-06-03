Священник рассказал, где уместно перекреститься

Крестное знамение является не только формой молитвы, но и внешним проявлением православной веры. Об этом рассказал доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
По его словам, при любых религиозных действиях важно учитывать не только собственный настрой, но и то, как они воспринимаются окружающими. Священник отметил, что крестное знамение не должно выглядеть вызывающе или восприниматься как неуважение.
— И самое главное — любое наше действие не должно провоцировать людей, вызывать у них какие-то негативные чувства, — подчеркнул Борисов.
Он также напомнил, что каноны православной церкви, сформированные в период гонений на христиан, запрещали верующим провоцировать иноверцев религиозными действиями. По словам священника, подобное поведение с точки зрения церковных правил считается тяжким проступком, передает РИА Новости.
Религиозная культура включает множество обрядов, которые продолжаются даже после кончины. Некоторые верующие задаются вопросом, насколько важно проводить отпевание. Во время этого ритуала священник произносит специальные молитвы над телом, обычно в храме. Отпевание не совершается для тех, кто ушел из жизни по собственному желанию.