Численность кабанов в Татарстане за пять лет сократилась в 11 раз

За последние пять лет популяция кабанов в Татарстане сократилась на 91% — с 6076 до 551 особи. Такие данные содержатся в докладе госкомитета РТ по биоресурсам, который будет рассмотрен на заседании комитета Госсовета республики по экологии и агропромышленной политике. Документ опубликован на сайте республиканского парламента.
Основная причина резкого снижения численности — борьба с африканской чумой свиней (АЧС). В 2025 году в рамках профилактики распространения вируса было добыто 1351 животное. В результате, как отмечают в комитете, поголовье удалось удерживать на стабильно низком уровне в 500−600 особей.
Для защиты свиноводческих комплексов вокруг них и по периметру границ Татарстана созданы буферные зоны, где запрещена подкормка диких животных — это предотвращает заход кабанов в опасные зоны. Кроме того, все добытые особи проходят обязательное исследование в ветеринарных лабораториях на бешенство. В докладе также предложено обеспечить полное отсутствие кабана в буферных зонах и вдоль границ республики.
В 2021 и 2022 годах в Татарстане фиксировались вспышки АЧС. Для защиты свиноводческих комплексов численность кабанов тогда довели до минимальных значений, рекомендованных федеральным центром, а в 2022—2023 годах велась рекордная добыча. Ситуация остается напряженной: летом 2024 года очаги АЧС выявили у соседей республики — в Чувашии, Удмуртии и Марий Эл, где произошло три вспышки именно среди диких кабанов. В управлении ветеринарии РТ подчеркивали, что вирус находится совсем рядом с границами Татарстана, что требует продолжения жестких мер регулирования.