Численность кабанов в Татарстане за пять лет сократилась в 11 раз

В 2021 и 2022 годах в Татарстане фиксировались вспышки АЧС. Для защиты свиноводческих комплексов численность кабанов тогда довели до минимальных значений, рекомендованных федеральным центром, а в 2022—2023 годах велась рекордная добыча. Ситуация остается напряженной: летом 2024 года очаги АЧС выявили у соседей республики — в Чувашии, Удмуртии и Марий Эл, где произошло три вспышки именно среди диких кабанов. В управлении ветеринарии РТ подчеркивали, что вирус находится совсем рядом с границами Татарстана, что требует продолжения жестких мер регулирования.