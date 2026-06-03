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За незаконную заготовку дров осудили жителя Хабаровского края

В марте 2026 года 30-летний работник локомотивного депо спилил 27 лиственниц, чтобы топить дом зимой, и нанес лесному фонду ущерб на сумму около 617 тыс. рублей. Мужчина хранил бревна на участке родственника, не предупредив его, что они были добыты незаконным путем. Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно.

В марте 2026 года 30-летний работник локомотивного депо спилил 27 лиственниц, чтобы топить дом зимой, и нанес лесному фонду ущерб на сумму около 617 тыс. рублей. Мужчина хранил бревна на участке родственника, не предупредив его, что они были добыты незаконным путем. Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год. Осужденный выплатил 536 тыс. рублей по гражданскому иску. На его автомобиль стоимостью 2 млн рублей наложили арест до полного погашения ущерба.