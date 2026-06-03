Дети из многодетных семей смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в Хабаровске

— При этом мы ждем не только хабаровчан. В акции могут принять участие многодетные семьи из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Приморского, Забайкальского, Камчатского краев, Республики Бурятии и Саха (Якутии), Чукотского автономного округа и других регионов страны. Также и семьи из Китая — могут принять участие в акции на таких же условиях, — проинформировали в администрации «СкаЛэнд».