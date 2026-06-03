Дети из многодетных семей смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в Хабаровске

Дети из многодетных семей смогут бесплатно прокатиться на аттракционах Хабаровска. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», акцию проведут в парке аттракционов «СкаЛэнд», который расположен на территории набережной.
Получить яркие эмоции смогут дети от 3 до 16 лет, причем каждому ребенку (который непосредственно присутствует на мероприятии) подарят три билета на любые аттракционы парка (кроме «Водных шаров» и «Флеша»). Для того, чтобы стать участником акции необходимо только предоставить удостоверение многодетной семьи или паспорт родителя вместе со свидетельствами о рождении детей.
Получить билеты можно будет непосредственно в день проведения акции, она запланирована на 10 июня (регистрация пройдет с 13 до 17 часов). Также, как и прокатиться нужно в день получения билетов, до закрытия парка.
— При этом мы ждем не только хабаровчан. В акции могут принять участие многодетные семьи из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Приморского, Забайкальского, Камчатского краев, Республики Бурятии и Саха (Якутии), Чукотского автономного округа и других регионов страны. Также и семьи из Китая — могут принять участие в акции на таких же условиях, — проинформировали в администрации «СкаЛэнд».
Организаторы акции также предупредили, что если погода будет неблагоприятной, то дату проведения мероприятия могут перенести, о чем будет сообщено дополнительно.
К слову, подобную акцию для многодетных семей здесь проводили и ранее.