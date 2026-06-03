Ильсур Хадиуллин: «Есть учителя, которые получают и более 100 тыс. рублей с учетом доплат»

Но и для тех, кто не сможет сдать ОГЭ, даже после пересдачи, мы тоже создадим условия. Они смогут учиться в определенных колледжах и техникумах, чтобы получить рабочие профессии. И уже через год сдать ОГЭ. То есть у них будет возможность получить профессию и не потерять год. Более того, таким образом мы создаем условия для выпускников на местах, там, где они проживают, где они нужны.