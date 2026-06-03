Ильсур Хадиуллин: «Есть учителя, которые получают и более 100 тыс. рублей с учетом доплат»

— С этого года Татарстан участвует в федеральном эксперименте по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. Какие у вас ожидания от этого пилотного проекта?
— Татарстан принимает участие в федеральном эксперименте в числе 12 регионов России. Его суть заключается в том, что выпускники девятых классов, которые планируют поступать в колледжи и техникумы на рабочие профессии, могут сдать только два обязательных экзамена — русский язык и математику.
Мы определили 33 рабочие профессии и семь специальностей, востребованных на рынке труда в республике. На них могут поступить участники эксперимента в 52 отобранные нами организации среднего профессионального образования. Эксперимент должен помочь решить проблему нехватки кадров в определенных сферах. Реестр профессий мы создали, выпускники и родители об этом знают. Помимо рабочей профессии участники эксперимента также получат среднее общее образование.
«Тем, кто планирует продолжить обучение в 10 классе или получать профессии, не вошедшие в перечень эксперимента, необходимо сдать четыре экзамена».
Если выпускник выбрал два экзамена, но передумал участвовать в эксперименте и хочет получить профессию, не вошедшую в наш реестр, тогда он должен сдать еще два экзамена. Сделать это нужно до 9 июля, а если решение принято позже, то досдать экзамены придется в сентябре.
Тем, кто планирует продолжить обучение в 10 классе или получать профессии, не вошедшие в перечень эксперимента, необходимо сдать четыре экзамена. Поэтому хочу сказать еще раз: сдав только два экзамена, продолжить обучение в 10 классе не получится. И директора школ об этом знают.
На сегодня на участие в ОГЭ по упрощенным правилам заявились около 4 тыс. выпускников девятых классов.
Этот эксперимент расширяет доступность среднего профессионального образования и снижает нагрузку на учащихся. И у тех, кто его выбирает, есть желание получить рабочую профессию, они знают, что будут востребованы на производстве.
Но и для тех, кто не сможет сдать ОГЭ, даже после пересдачи, мы тоже создадим условия. Они смогут учиться в определенных колледжах и техникумах, чтобы получить рабочие профессии. И уже через год сдать ОГЭ. То есть у них будет возможность получить профессию и не потерять год. Более того, таким образом мы создаем условия для выпускников на местах, там, где они проживают, где они нужны.
— Какое количество педагогов будет задействовано в проведении экзаменационной кампании, сколько будет работать пунктов проведения экзамена, общественных наблюдателей?
— В основной период ЕГЭ открыто 86 пунктов проведения экзамена под онлайн-видеонаблюдением. ОГЭ проводится в 176 пунктах проведения экзамена, в аудиториях которых организовано офлайн-видеонаблюдение.
На ЕГЭ будут задействованы более 6,5 тыс. педагогических работников, на ОГЭ — свыше 14 тыс. То есть более 21 тыс. педагогов будут осуществлять организацию и контроль за ходом экзаменов. И в целом они создают условия для успешного проведения государственной итоговой аттестации в девятом и одиннадцатом классах.
«В основной период ЕГЭ открыто 86 пунктов проведения экзамена под онлайн-видеонаблюдением».
К проведению экзаменов привлекаются общественные наблюдатели — студенты вузов, онлайн-наблюдатели на площадке «Смотри. ЕГЭ».
Технические специалисты будут отвечать за своевременную печать и сканирование документов, за получение информации. Нас будут контролировать коллеги из Рособрнадзора.
Каждое движение ребенка фиксируется. В случае нарушений выпускника попросят покинуть аудиторию. Поэтому я призываю не пользоваться шпаргалками. Их можно писать при подготовке к экзамену, чтобы лучше запомнить материал, цифры, термины, но не использовать на экзамене. Попытки обмануть организаторов экзаменов ни к чему хорошему не приведут.
— В последние годы динамика по выпускникам, желающим сдать экзамен по татарскому языку, была положительной. Много ли в этом году желающих?
— В Татарстане экзамен по татарскому языку и татарской литературе проводится в форме Единого республиканского экзамена, аналогичного ЕГЭ. И динамика по нему положительная.
В прошлом году 32 выпускника 11-х классов сдали экзамен по татарскому языку. В этом году заявились уже 80 человек, то есть более чем в два раза. Из них три человека будут сдавать по два экзамена — по татарскому языку и татарской литературе.
И более 5,8 тыс. выпускников девятых классов выбрали экзамен по родным языкам, в том числе свыше 5,7 тыс. — по татарскому, 70 — по чувашскому, 24 — удмуртскому, 22 — марийскому.
И нас радует осознанный выбор предмета родной язык выпускниками. Это результат работы наших учителей, разработки программ, появления новых учебников и учебных пособий. Сейчас в федеральном перечне учебников 90 изданий по татарскому языку. Учебники разные, в том числе нового поколения. Я думаю, все это сказывается на выборе этого предмета.
Кроме того, у нас есть образовательная программа по изучению татарского языка «Ана теле», можно и там заниматься. Теперь и искусственный интеллект помогает учить язык. Ресурсов много, и возможности изучать татарский язык наряду с русским у нас есть. Но мы никого не принуждаем, просто создаем условия.
Всего в республике 578 школ с татарским языком обучения, 81 школа с чувашским этнокультурным компонентом, 20 — с удмуртским, 16 — с марийским, 3 — с мордовским.
54% школьников сейчас получают образование и воспитание на родном языке. 26% детей-татар обучаются на своем родном языке. В получении образования на родном языке роль родителей очень важна.
«В Татарстане экзамен по татарскому языку и татарской литературе проводится в форме Единого республиканского экзамена, аналогичного ЕГЭ».
«Ставка, стаж, категория, дополнительная нагрузка играют роль в заработной плате».
— Какова сегодня кадровая ситуация в сфере образования Татарстана, учителей по каким предметам не хватает?
— На начало 2025/2026 учебного года потребность в педагогических работниках составляла более 2 тыс. человек. Но ни одна школа не осталась без учителей. Частично решаем проблему дефицита педагогов, вовлекая в работу студентов старших курсов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличивая нагрузку у действующих сотрудников.
Наиболее востребованы учителя математики, русского языка, начальных классов, иностранного языка, физики, информатики, истории, биологии, химии, а также воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Большая потребность в педагогах наблюдается в Казани и Набережных Челнах, в Нижнекамском, Высокогорском и Лаишевском районах.
Да, нехватка учителей связана и с заработной платой. Минимальная зарплата учителя составляет более 27,7 тыс. рублей за 18 часов работы. Но у нас учителя работают на полторы и две ставки — это внутреннее совмещение. Поэтому средняя зарплата превышает 70 тыс. рублей. Ставка, стаж, категория, дополнительная нагрузка, например по ведению кружков, играют роль в заработной плате. Есть учителя, которые получают и более 100 тыс. рублей с учетом доплат.
Конечно, мы хотим, чтобы в школы приходило как можно больше молодых учителей. Но пока в наших школах учителей в возрасте до 35 лет только 24%.
Молодые учителя в течение первых трех лет работы получают ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей. Раньше она составляла чуть более 1,1 тыс. рублей, потом — 2,5 тыс. рублей, но по поручению Рустама Минниханова с 1 сентября 2025 года повысилась до 10 тыс. рублей. И более 3 тыс. молодых учителей эту надбавку получают. Это моральное и материальное вознаграждение за работу.
Коллектив школы тоже должен создать условия для того, чтобы пришедший на работу молодой учитель смог погрузиться в образовательную среду. А для этого в школах нужны наставники. И родители должны проводить воспитательную работу в семье, чтобы поднять престиж учителя. Ведь роль учителя в формировании личности очень велика.
«Мы хотим, чтобы в школы приходило как можно больше молодых учителей. Но пока в наших школах учителей в возрасте до 35 лет только 24%».
— Какие еще меры поддержки действуют в республике для привлечения учителей в школы, где кадровая ситуация наиболее сложная?
— Для поддержки педагогов действует грант «Наш новый учитель». 500 победителей получают ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 10 тыс. рублей в течение учебного года.
Впервые в этом учебном году по поручению Рустама Минниханова запущен грант «Наш новый профессионал». Ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей получают 100 педагогов организаций среднего профессионального образования. До этого такой выплаты не было.
Грант «Наш новый педагог дополнительного образования» в размере 10 тыс. рублей ежемесячно получают 80 человек. По гранту «Наш новый воспитатель» предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей для 300 педагогов.
Ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей за классное руководство получают учителя городских школ, а сельских — 10 тыс. рублей.
Также в республике сохранены выплаты учителям за осуществление функций классного руководителя в размере 550 рублей за один класс и 80 рублей за одного обучающегося в месяц.
В этом учебном году также ввели дополнительные новые меры поддержки: жилищный сертификат в размере 1 млн рублей для 300 учителей и ежемесячную компенсацию аренды жилья в размере 20 тыс. рублей для 350 педагогов.
По проектам «ФизМат прорыв» и «ФизХим прорыв» в прошлом году 20 школ получили по 1 млн рублей, еще 20 школ — по 600 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение оборудования и повышение квалификации учителей математики. Кроме того, в прошлом году учителя, преподающие в кружках для учеников 5−7 классов, получали по 10 тыс. рублей.
В рамках «ФизМатпрорыва» 100 молодых и 150 более опытных, с определенным стажем работы, учителей математики, физики, информатики получали по 25 тыс. рублей ежемесячно.
— Вы не раз высказывались о необходимости снижения «бумажной» нагрузки с учителей. И даже была создана рабочая группа по снижению уровня бюрократии в образовательной среде. Уже есть какие-то результаты?
— Рабочая группа во главе с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой создана. Лейла Ринатовна, как бывший учитель и директор школы, прекрасно знает систему образования, загруженность учителей.
Есть пять основных документов, которые должны использовать в работе педагоги. А все остальные моменты, не связанные с прямыми функциями учителя, не должны приживаться в школах республики. Неприемлемо, например, что учителя заставлять убирать снег за тех людей, которые должны это делать.
Конечно, в одночасье изменить ситуацию не получается. Но то, что зависит от нас, мы делаем. Например, сокращаем количество документов, которые исходят из Министерства образования и науки РТ в образовательные организации.
Классный руководитель должен работать с учениками, родителями. Он должен жить успехами, радостями, проблемами детей. Должен знать их ситуацию. Такой подход должен быть. И на это у учителей должно быть время.
У учителя должно быть время на подготовку к каждому уроку. Ведь урок, подготовленный для одного класса, может не подойти для другого, потому что там другие дети, другие намерения. Педагог должен знать ответную реакцию детей на материал.
Не только мы поднимаем вопрос снижения бюрократической нагрузки с учителей, но и Правительство России, и Рособрнадзор.
«В Татарстане более 4 тыс. детей находятся на семейном обучении. И я бы не хотел, чтобы их количество увеличивалось».
«Есть примеры, когда ребенок с первого класса не видит своих одноклассников, не представляет, что такое школа».
— Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова в интервью «Татар-информу» отметила, что одно из направлений, требующих законодательного внимания, — семейное образование. Статистика показывает рост количества детей на семейном обучении, что требует тщательного анализа причин такого выбора родителей и возможных последствий. Какова позиция Минобрнауки в этом вопросе?
— В Татарстане более 4 тыс. детей находятся на семейном обучении. И я бы не хотел, чтобы их количество увеличивалось. Всего в республике, по нашим данным, — более 512,5 тыс. детей.
На мой взгляд, когда родители изолируют своего ребенка от общества, они совершают большую ошибку. Да, закон позволяет переводить ребенка на семейное образование. Здесь не надо путать семейное образование и обучение на дому. Надомное обучение предусмотрено для детей, которые не могут посещать школу по состоянию здоровья.
К сожалению, у нас есть примеры, когда ребенок с первого класса не видит своих одноклассников, не представляет, что такое школа, как там дети общаются. Это опасно. Таким образом, ребенку не дают возможность находиться в этом социуме, социализироваться. А где друзья у такого ребенка? Как он будет с людьми общаться, дальше жить?
К нему приходит репетитор, у него индивидуальная подготовка. Я не отрицаю преимущества индивидуальной подготовки, она должна быть. Но я не согласен с тем, чтобы отделять ребенка от класса.
Я понимаю, что бывают жизненные ситуации, когда ребенку в определенный период нужно находиться вне школы, но это должно быть временно. Тогда надо этим вопросом заниматься, устранять сложности, но не изолировать его от коллектива.
И все больше случаев, когда родители не справляются с подготовкой своего ребенка. Во время промежуточной аттестации мы видим, что ребенок абсолютно не подготовлен, потому что у него не было практических и лабораторных занятий.
Есть еще одна проблема — некоторых детей родители открепляют от школы, они обучаются в дистанционном виде в онлайн-школах, а в девятом классе просят принять ребенка обратно, потому что надо сдавать ОГЭ. Выясняется, что знания у ребенка очень слабые, не соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. И результаты ЕГЭ у них намного хуже.
Поэтому менять школу на семейное образование, по-моему, неправильно. В школе ребенка учат важному навыку — планировать свое время, он занимается общественно-полезным трудом, у него воспитывается чувство коллективизма. В коллективе формируется характер, ребенок учится выстраивать отношения со взрослыми, учителями, старшими и младшими школьниками, он находит друзей. И наша задача — объяснить это родителям.
«Сейчас в республике работают шесть полилингвальных образовательных комплексов “Адымнар — путь к знаниям и согласию” — в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Актаныше, Елабуге».
— В Татарстане не первый год работают полилингвальные школы, уже накоплен определенный опыт. Как Вы оцениваете их работу и какие у них перспективы?
— Сейчас в республике работают шесть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию» — в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Актаныше, Елабуге. В них обучается более 8 тыс. детей. Только в казанской школе учатся 4 тыс. детей.
Напомню, что это проект Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, реализуется он также при поддержке Рустама Минниханова. Концепция таких школ основана на обучении на нескольких языках, приобщении детей к культурному богатству многонационального народа России. В них преподают на русском и татарском языках, ряд предметов — на английском.
Здесь не ставится задача — подготовить филологов. Знание нескольких языков поможет в разных отраслях. Например, даже врачу неплохо знать два-три языка. И задача — воспитать детей в духе патриотизма. В том числе посредством родного и иностранных языков воспитывается уважение к культурным традициям, к уникальности культуры каждого народа.
Эти комплексы развиваются. И, на мой взгляд, проект себя оправдал. Главное для этих школ — не потерять заданную траекторию.
— В новом учебном году школьников планируют обучать работе с искусственными интеллектом. Как будет организована эта работа?
— Мы уже сейчас готовим специалистов, которые смогут обучать детей работе с искусственным интеллектом. Уже два потока специалистов прошли обучение.
Всего 600 учителей информатики и 100 педагогов колледжей и техникумов до начала учебного года пройдут обучение. И потом они будут учить детей правильно использовать искусственный интеллект, чтобы он не уводил их в неизвестном направлении.
Для школьников, начиная с пятого класса, будут организованы кружки по работе с искусственным интеллектом.
«У нас более 185 тысяч воспитанников детских садов. А всего детсадов в республике — более 1,8 тысячи».
— Как обстоит ситуация с доступностью дошкольного образования? Мы видим, как динамично идет строительство жилья, появляются новые микрорайоны. Хватает ли мест в детских садах?
— У нас более 185 тыс. воспитанников детских садов. А всего детсадов в республике более 1,8 тыс. Сейчас строятся детские сады в деревне Куюки Пестречинского района на 340 мест, в поселке Октябрьский Зеленодольского района на 260 мест и в Елабуге на 220 мест.
Конечно, там, где идет интенсивная застройка, детские сады нужны. Поэтому и строятся они там, где в них есть необходимость. В целом по республике ситуация разная. В Казани, например, есть микрорайоны, где сейчас больше уже немолодого населения. Но мы там детские сады не закрываем. Открываем в них группы для детей, например с тяжелыми нарушениями речи, логопедические группы.
Демографическая ситуация постоянно меняется: сегодня снижение детского населения, а через определенное время — увеличение. Вот сейчас наблюдаем уменьшение контингента дошкольных образовательных организаций, и нас это не радует.
В республике также продолжается строительство школ. Школы строятся в Приволжском районе Казани на 1501 место, в Агрызе, Мензелинске и селе Манзарас Кукморского района — по 500 мест, в Буинске — на 192 места, а также пристрои к лицею № 2 и школе № 6 в Бугульме — по 618 мест.
— Завершая нашу беседу, хочется узнать, как идет подготовка к новому учебному году.
— Сейчас мы закупаем учебники по обществознанию для 9 и 10 классов. А единые по всей России учебники по обществознанию для 11 классов должны появиться в школах с 1 сентября 2027 года.
Занимаемся переводом на татарский язык нескольких учебников. Потом будем работать над включением их в федеральный перечень учебников.
Кроме того, в некоторых школах нам необходимо оснастить оборудованием кабинеты физики, химии, биологии в рамках республиканских программ. А еще на оснащение оборудованием кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства к началу нового учебного года получаем финансирование из федерального бюджета.
Кроме того, 13 августа в Набережных Челнах проведем августовскую конференцию работников педагогического образования. Она будет называться «От исторической памяти — к технологическому лидерству». Обсудим темы обучения и воспитания, подготовки специалистов, поддержки системы среднего профессионального образования, ремонта школ, учебных корпусов и общежитий.