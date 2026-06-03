В селе Даниловка ЕАО мужчину из Хабаровска ударили монтировкой по голове

Во время совместного распития спиртных напитков между ним и хозяином дачи возник конфликт. В ходе ссоры оппонент ударил гостя кулаком по лицу. В этот момент другой гость схватил металлическую монтировку и нанёс ею удар по голове, а затем по ноге пострадавшего. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.