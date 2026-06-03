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В селе Даниловка ЕАО мужчину из Хабаровска ударили монтировкой по голове

Хабаровчанин госпитализирован, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области полицейские Смидовичского района задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В дежурную часть районного отделения полиции поступило сообщение от медработника: в больницу с телесными повреждениями госпитализирован 36-летний житель Хабаровска. Предварительно установлено, что потерпевший накануне приехал в село Даниловка Еврейской автономной области в гости на дачу знакомого своих друзей.

Во время совместного распития спиртных напитков между ним и хозяином дачи возник конфликт. В ходе ссоры оппонент ударил гостя кулаком по лицу. В этот момент другой гость схватил металлическую монтировку и нанёс ею удар по голове, а затем по ноге пострадавшего. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции оперативно задержали 39-летнего подозреваемого. Следователем отдела МВД России по Смидовичскому району возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Фигурант до избрания меры пресечения помещён в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ.

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