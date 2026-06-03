Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае подростки спасли мать с детьми из горящего дома

Подростки спасли мать с двумя детьми из горящего дома в Красноярском крае.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 июн — РИА Новости. Подростки 12 и 14 лет спасли мать с двумя маленькими детьми из горящего дома в Ужуре Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.

По его данным, инцидент произошел во вторник. В частном доме загорелась веранда, когда в комнате спали мать с двумя маленькими детьми. Огонь и дым заметили соседи. Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, двое мальчиков 12 и 14 лет бросились на помощь.

«Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам шестимесячного ребенка, потом старшего двухлетнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Она не выдержала нагрузки, так как одновременно на веранде работали стиральная машина и светильник.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше