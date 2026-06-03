В Красноярском крае подростки спасли мать с детьми из горящего дома

«Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам шестимесячного ребенка, потом старшего двухлетнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу», — говорится в сообщении.