В Красноярском крае подростки спасли мать с детьми из горящего дома

КРАСНОЯРСК, 3 июн — РИА Новости. Подростки 12 и 14 лет спасли мать с двумя маленькими детьми из горящего дома в Ужуре Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.
По его данным, инцидент произошел во вторник. В частном доме загорелась веранда, когда в комнате спали мать с двумя маленькими детьми. Огонь и дым заметили соседи. Пока очевидцы вызывали пожарную охрану, двое мальчиков 12 и 14 лет бросились на помощь.
«Веранда была уже вся в огне. Ребята оббежали вокруг дома и стали барабанить в окно. В это время молодая мама, которая проснулась от стука, изнутри разбила окно и передала подросткам шестимесячного ребенка, потом старшего двухлетнего мальчика. Сама она смогла выбраться из задымленного дома через окно не сразу», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Она не выдержала нагрузки, так как одновременно на веранде работали стиральная машина и светильник.