Хабаровские студенты стали призерами финала чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде

«Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку “отлично” за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное — финал чемпионата “Профессионалы” — это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству», — рассказал Сергей Кравцов.