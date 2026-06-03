В Нижнем Новгороде подвели итоги финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ. Участниками и гостями масштабного события стали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств. Напомним, что чемпионатное движение — часть федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сборная региона успешно выступила на Чемпионате. Студент Хабаровского технологического колледжа Вячеслав Штепа занял второе место в компетенции “Моушн Дизайн”, в компетенции “Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности” учащийся Хабаровского промышленно-экономического техникума Роман Тищенко занял 3 место в командном зачете», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Хабаровские студенты стали призерами финала чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
Хабаровские студенты стали призерами финала чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде. Фото: Сайт министерства образования и науки правительства Хабаровского края.
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По результатам итогового межрегионального этапа Чемпионата высоких технологий студенты из Хабаровского края завоевали медальоны по компетенциям «Специалист по организации питания на транспорте» и «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии».
Партнерами финала в Нижнем Новгороде выступили 99 компаний. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат работает как мощный социальный лифт.
«Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку “отлично” за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное — финал чемпионата “Профессионалы” — это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству», — рассказал Сергей Кравцов.
В 2026 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трех городах: помимо Нижнего Новгорода, в Калуге в августе пройдет финал по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге в ноябре и декабре — по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство», «Медицина», «Строительство» и «Инженерные технологии».