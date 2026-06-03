Стало известно о погодном сюрпризе в Москве на выходных

В Москве на предстоящие выходные дневная температура поднимется до плюс 23−25 градусов, что соответствует июльским показателям. Осадков не ожидается, будет солнечно. Ночью термометры покажут плюс 10−12 градусов. Такой прогноз РИА Новости дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в четверг и пятницу воздух прогреется до плюс 22−24 градусов, возможны кратковременные дожди и гроза. В сумерках в пятницу температура опустится до плюс 11−13 градусов.
«В субботу и воскресенье — солнечно, осадки маловероятны, после полудня — июльские плюс 23−25 градусов», — отметил Тишковец.
Таким образом, москвичей ждет комфортная погода без существенных осадков.