Глава Воронежской области рассказал коллегам об опыте адаптации участников СВО

Усилить контроль за квотами на трудоустройство ветеранов специальной военной операции предложил губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе Игоре Щеголеве. Заседание было посвящено вопросам комплексной поддержки участников спецоперации и их семей, трудовой адаптации, а также системной реабилитации и социальной поддержки военнослужащих.
Высокий стандарт.
Год назад совет утвердил стратегический документ, разработанный в ЦФО. Стандарт мер поддержки участников СВО впоследствии был рекомендован как одна из лучших региональных практик, а многие его положения вошли в подписанный президентом России указ о единых базовых мерах поддержки ветеранов.
— Наш окружной стандарт фактически стал основой федерального документа. Все меры, которые мы вместе выработали, нашли отражение в государственных решениях, — подчеркнул полпред Игорь Щеголев.
За последние годы в регионах ЦФО проведена масштабная работа по созданию системы сопровождения военнослужащих и их семей. Речь идет о медицинской, социальной и психологической реабилитации, трудоустройстве.
Отдельное внимание было уделено стандартизации помощи. По словам Игоря Щеголева, единый подход особенно важен сейчас, когда страна переходит к сложному и ответственному этапу возвращения военнослужащих к мирной жизни. При этом меры поддержки должны оказываться без бюрократических проволочек и максимально адресно.
Системная работа.
В Воронежской области действует разветвленная инфраструктура помощи ветеранам: кадровые центры с клубами неформального общения «ВсеСВОи», институт социальных координаторов, специализированные отделения социальной реабилитации, единый центр обработки данных и уникальный реабилитационный центр «Семь ступеней». Уже в июне текущего года в области откроется специализированный Центр содействия трудоустройству участников СВО.
В регионе выстроена комплексная модель сопровождения участников СВО — от медицинской реабилитации до переобучения.
— Выстроена комплексная модель сопровождения участников спецоперации — от медицинской и психологической реабилитации до профессионального переобучения и трудоустройства, — подчеркнул в своем докладе глава региона Александр Гусев.
Он подробно рассказал о системной работе, которую Воронежская область ведет с февраля 2022 года в отношении военнослужащих, ветеранов СВО и членов их семей.
Регион одним из первых в стране перешел к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками спецоперации.
— В частности, сформирована база с данными об их работодателях и должностях либо об отсутствии работы до заключения контракта. Этот процесс мы начали с прошлого года. Данные регулярно актуализируем, — сообщил Александр Гусев.
За время реализации программы выстроено взаимодействие с 2,5 тысячи работодателей, сохранивших рабочие места за своими сотрудниками, ушедшими на фронт.
По словам главы региона, подготовка к возвращению участников спецоперации является одной из важнейших задач. Власти работают с каждым демобилизованным бойцом. На данный момент около 60 процентов ветеранов СВО уже трудоустроены — либо вернулись на прежние места работы, либо нашли новые.
Александр Гусев также подчеркнул, что часть участников СВО начинает заниматься предпринимательством, и, хотя таких пока немного, работа в этом направлении ведется.
Помощь в адаптации.
Губернатор отметил, что бизнес-сообщество региона активно включилось в процесс поддержки ветеранов. Предприятия промышленности, аграрного комплекса, энергетики и других отраслей внедряют стандарты адаптации участников боевых действий в трудовых коллективах, организуют наставничество и обучение новым профессиям.
— Многие бойцы возвращаются без востребованной специальности, и наша задача — помочь им получить новую профессию и адаптироваться к современной экономике. Мы понимаем, что потребуется получение новых компетенций или повышение квалификации. Поэтому сейчас активно выстраиваем систему профессионального обучения и переобучения совместно с предприятиями, вузами и образовательными организациями. Эта работа уже активно идет, и участники СВО обязательно станут одной из ключевых категорий, на которые она будет ориентирована, — заявил Гусев.
Особое внимание в регионе уделяется цифровизации процессов сопровождения ветеранов. В систему социальных паспортов интегрирован специальный модуль «Трудовая адаптация». Он позволяет в режиме реального времени отслеживать эффективность мер поддержки и оперативно реагировать на запросы участников СВО.
Выделят квоты.
Отдельно Александр Гусев рассказал о работе центра «Семь ступеней», в котором ветераны могут одновременно проходить реабилитацию и получать новую специальность. Сегодня обучение ведется по 21 направлению — это рекордный показатель для реабилитационных центров.
Кроме того, в регионе действует кадровая программа «Герои земли Воронежской». Губернатор выразил надежду, что со временем часть участников СВО придет в законодательную власть — от муниципального уровня до Госдумы.
Так, по итогам выборной кампании прошлого года в Воронежской области депутатами разного уровня стали 59 ветеранов СВО. В том числе двое усилили новый состав гордумы Воронежа, а трое стали заместителями председателей комитетов облдумы.
Губернатор напомнил, что на законодательном уровне закрепляется механизм квотирования рабочих мест для участников СВО. Соответствующий областной закон уже принят и начнет действовать с сентября. Речь идет о резервировании порядка одного процента рабочих мест.
— Теперь для работодателей, у которых численность сотрудников превышает 100 человек, установлена квота на трудоустройство бывших бойцов в размере одного процента от среднесписочной численности трудового коллектива, — пояснил Александр Гусев.
Воронежский губернатор также выступил с инициативой дальнейшего совершенствования федерального законодательства и цифровых механизмов контроля за исполнением квот.
Прямая речь.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области:
— Безусловно, задача трудоустройства участников СВО — одна из самых важных и при этом непростых. Большое количество наших земляков находятся в зоне СВО, но уже несколько тысяч вернулись. И мы знаем каждого из них, находимся с ними в постоянном контакте. Более половины вернувшихся уже трудоустроены. Остальные пока находятся в поиске, но мы сопровождаем их, помогаем подобрать подходящие варианты. Здесь нет формального подхода: человек не просто один раз приходит в центр занятости, получает список вакансий и остается один на один со своими проблемами. Мы постоянно поддерживаем связь, выясняем, что именно не устроило, какие есть пожелания, и вместе с работодателями ищем варианты.
Тем временем.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев получил благодарность президента России за вклад в развитие жилищного строительства. Награду вручил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Регион стабильно занимает третье место в Центральном федеральном округе по вводу жилья — сразу после Москвы и Московской области. Только с 2020 года в области введено более 11 миллионов квадратных метров жилья. А 2023 год стал рекордным: построено два миллиона «квадратов». Развивается и социальная инфраструктура. Только за 2020−2025 годы введено 212 объектов. В том числе в регионе появились самая большая школа России на 2860 мест, новые корпуса онкодиспансера, современные спортивные объекты, десятки социальных учреждений.