Глава Воронежской области рассказал коллегам об опыте адаптации участников СВО

— Многие бойцы возвращаются без востребованной специальности, и наша задача — помочь им получить новую профессию и адаптироваться к современной экономике. Мы понимаем, что потребуется получение новых компетенций или повышение квалификации. Поэтому сейчас активно выстраиваем систему профессионального обучения и переобучения совместно с предприятиями, вузами и образовательными организациями. Эта работа уже активно идет, и участники СВО обязательно станут одной из ключевых категорий, на которые она будет ориентирована, — заявил Гусев.