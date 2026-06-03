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Мантуров назвал задачи новой Объединенной микроэлектронной компании

Новая Объединенная микроэлектронная компания должна консолидировать ресурсы и производственные мощности отрасли для достижения технологического суверенитета России. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Новая Объединенная микроэлектронная компания должна консолидировать ресурсы и производственные мощности отрасли для достижения технологического суверенитета России. Об этом в интервью «Ъ» заявил вице-премьер Денис Мантуров.

По словам вице-премьера, в числе ключевых задач структуры — создание микроэлектронного комплекса полного цикла, развитие технологий для выпуска современной электронно-компонентной базы и подготовка квалифицированных кадров для отрасли.

Господин Мантуров сообщил, что сейчас идет подготовка стратегии деятельности компании до 2030 года. Документ планируется утвердить до конца текущего года.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».

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