В Татарстане наблюдается дефицит учителей-предметников и начальных классов

Об этом сообщил в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«На начало 2025—2026 учебного года потребность в педагогических работниках составляла более 2 тыс. человек. Но ни одна школа не осталась без учителей. Частично решаем проблему дефицита педагогов, вовлекая в работу студентов старших курсов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличивая нагрузку у действующих сотрудников», — рассказал он.
По словам министра, большая потребность в педагогах наблюдается в Казани и Набережных Челнах, в Нижнекамском, Высокогорском и Лаишевском районах.
«Конечно, мы хотим, чтобы в школы приходило как можно больше молодых учителей. Но пока в наших школах учителей в возрасте до 35 лет только 24%», — подчеркнул он.
Хадиуллин отметил, что молодые учителя в течение первых трех лет работы получают ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей. «Раньше она составляла чуть более 1,1 тыс. рублей, потом — 2,5 тыс. рублей, но по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова с 1 сентября 2025 года повысилась до 10 тыс. рублей. И более 3 тыс. молодых учителей эту надбавку получают. Это моральное и материальное вознаграждение за работу», — заявил он.
По мнению главы Минобрнауки, коллектив школы тоже должен создать условия для того, чтобы пришедший на работу молодой учитель смог погрузиться в образовательную среду. «А для этого в школах нужны наставники. И родители должны проводить воспитательную работу в семье, чтобы поднять престиж учителя. Ведь роль учителя в формировании личности очень велика», — заключил он.