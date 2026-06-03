В Татарстане наблюдается дефицит учителей-предметников и начальных классов

Хадиуллин отметил, что молодые учителя в течение первых трех лет работы получают ежемесячную надбавку в размере 10 тыс. рублей. «Раньше она составляла чуть более 1,1 тыс. рублей, потом — 2,5 тыс. рублей, но по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова с 1 сентября 2025 года повысилась до 10 тыс. рублей. И более 3 тыс. молодых учителей эту надбавку получают. Это моральное и материальное вознаграждение за работу», — заявил он.