«Амурские Тигры» поменяли свой тренерский штаб

«Молодежку» хабаровского «Амура» сегодня покинули ее теперь уже бывший главный тренер Юрий Фимин и Игорь Андрющенко, который отвечал в команде за игру в атаке и в большинстве. Оба специалиста отработали в «Амурских Тиграх» весь прошлый сезон. Новым главным тренером «Тигров» назначен Артем Потылицын, который работает в тренерском штабе «Амура» и его «молодежки» с 2021 года. Новым тренером по работе с нападающими стал Глеб Лушников, который еще недавно сам играл в хабаровской команде на позиции форварда. Отвечать за работу с защитниками в «Амурских Тиграх» будет Александр Кутузов, имеющий большой опыт выступления в КХЛ и работающий в «Тиграх» уже два года. Тренером вратарей продолжит работать Валентин Писарев, а за физическую подготовку игроков будет отвечать Роман Черкасский.