Как дачникам Центральной России защитить себя от непредвиденных расходов

— По статистике, наиболее частые страховые случаи по загородной недвижимости — пожары и протечки. Средний размер выплаты по ним превышает стоимость годового полиса в несколько раз. То есть страховка позволяет компенсировать финансовые потери от ЧП и покрыть расходы на восстановление имущества. Но при выборе полиса важно ориентироваться не только на его цену, а на условия и перечень рисков. Нужно найти баланс между стоимостью и уровнем защиты. Оптимально включать в полис только те риски, которые актуальны в вашем конкретном случае. Например, если после зимы в доме уже были проблемы с трубами, стоит предусмотреть защиту от протечек, а если он часто остается без присмотра — риск кражи. При постоянном проживании на даче набор рисков будет шире, чем при сезонном.