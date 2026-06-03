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Минсоц Прикамья сообщил, кто навещает выжившую в смертельном ДТП девочку

Чтобы спасти выжившую, пришлось резать автомобиль.

Девочку, выжившую в ДТП под Суксоном, навещают родные, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве труда и социального развития Пермского края.

Сейчас ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести. Она лежит в больнице под наблюдением врачей. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как рассказали в минсоце сайту perm.aif.ru, у ребёнка есть папа, бабушка и дедушка, которые уже навещали её в стационаре.

«Специалисты Министерства труда и социального развития Пермского края держат ситуацию на контроле», — уточнили в ведомстве.

Напомним, трагедия случилась вечером 31 мая. Водителю грузовика, который нарушил ПДД предъявили обвинение. В аварии погибли мама и трое детей. Чтобы спасти выжившую девочку, пришлось резать автомобиль. Подробнее — в материале.