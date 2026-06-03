На дорогах Калининграда используют новые технологии укладки асфальта

Калининградские дорожники активно внедряют новые технологии при ремонте дорог. Об этом рассказал депутат Горсовета и директор ЗАО «ДСП» Сергей Григоренко.
По его словам, состав смесей для ремонта дорожного полотна постоянно модернизируется, что позволяет увеличивать сроки службы покрытия. «Выводы в целом делаются даже не на уровне муниципальном, а на уровне федеральном, потому что в последнее время появились новые ГОСТы. Они отражают изменения, допустим, в рецептуре асфальтобетона, появились новые смеси. У них характеристики значительно выше тех, которые были в старом ГОСТе. Но они, конечно, и дороже», — отметил Григоренко.
Он подчеркнул, что применяются и другие виды щебня, добавляются новые породы камня в большем процентном соотношении. Также появились улучшенные методы испытания асфальтобетонных смесей.
«Всё это для того, чтобы качество итогового покрытия было выше. Последние два-три года эти смеси активно используются в городе. И это даёт результат», — сообщил Григоренко.
В 2026 году ремонтные работы запланированы на более чем 500 объектах улично-дорожной сети в Калининграде. На содержание инфраструктуры выделили около 515 миллионов рублей.