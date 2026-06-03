На дорогах Калининграда используют новые технологии укладки асфальта

По его словам, состав смесей для ремонта дорожного полотна постоянно модернизируется, что позволяет увеличивать сроки службы покрытия. «Выводы в целом делаются даже не на уровне муниципальном, а на уровне федеральном, потому что в последнее время появились новые ГОСТы. Они отражают изменения, допустим, в рецептуре асфальтобетона, появились новые смеси. У них характеристики значительно выше тех, которые были в старом ГОСТе. Но они, конечно, и дороже», — отметил Григоренко.