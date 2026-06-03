«Дети элиты устраивают гонки»: депутат высказался о резонансном ДТП на Аль-Фараби в Алматы

«Хочу разъяснить по поводу поправки, поданной мной, по аварии, которая произошла в городе Алматы, по проспекту Аль-Фараби. Произошел летальный исход, у потерпевшего остался ребенок. Ко мне обратились, и сейчас мы видим, что очень много детей богатой элиты ездят на скорости, устраивают гонки. Очень много обращений такого плана. Ранее по акту амнистии по аналогичным ситуациям лица уже были освобождены от ответственности. И по статье 345 по разным вопросам я подавал поправки о том, чтобы не допускали управлять автомашиной лицам, которые не допустили летальный исход, но которые причинили вред. Это вызывает беспокойство у населения», — сообщил Абенов.
Депутат заявил, что суд рассматривает дело о резонансном ДТП. «Сейчас вопросы в части того, что данное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, что вызывает, в свою очередь, беспокойство и сомнения. Это умышленное преступление считается. Я считаю, что, учитывая просьбы самого населения, нельзя не отнести это к тяжким преступлениям. Они полагают, что если причинили кому-то вред, то они произведут выплату и таким образом смогут уйти от ответственности. Поэтому сегодня этим самым актом амнистии мы отвечаем на вопросы людей, самого населения. Каждое лицо должно осознавать ответственность, понимать эту ответственность», — заявил депутат.
Мурат Абенов отметил, что за границей аналогичные факты относятся к преступлениям, совершенным умышленно, и будет правильнее и в Казахстане относить их к таким преступлениям. «Мы должны пожизненно лишать права управлять автомобилем. Призываю поддержать», — заключил мажилисмен.