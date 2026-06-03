«Дети элиты устраивают гонки»: депутат высказался о резонансном ДТП на Аль-Фараби в Алматы

«Хочу разъяснить по поводу поправки, поданной мной, по аварии, которая произошла в городе Алматы, по проспекту Аль-Фараби. Произошел летальный исход, у потерпевшего остался ребенок. Ко мне обратились, и сейчас мы видим, что очень много детей богатой элиты ездят на скорости, устраивают гонки. Очень много обращений такого плана. Ранее по акту амнистии по аналогичным ситуациям лица уже были освобождены от ответственности. И по статье 345 по разным вопросам я подавал поправки о том, чтобы не допускали управлять автомашиной лицам, которые не допустили летальный исход, но которые причинили вред. Это вызывает беспокойство у населения», — сообщил Абенов.