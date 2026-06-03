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Минобразования сказало о подаче документов в вуз на несколько специальностей

Минобразования сказало, могут ли абитуриенты подать документы в вуз на несколько специальностей.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало о подаче документов в вуз на несколько специальностей. Подробности БелТА рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов:

— Такая возможность есть, она работает уже на протяжении значительного количества лет и пользуется популярностью.

По его словам, данная возможность работает в большинстве университетов Беларуси. Речь идет про родственные специальности, на которые абитуриенты сдают одни и те же централизованные экзамены и тестирования, а в заявлении могут указать сразу несколько специальностей в порядке приоритета.

— Следовательно, после того, как, например, им не удалось поступить на первую по приоритету специальность, — уточнил Сергей Пищов, — приемная комиссия переводит его на вторую выбранную специальность.

Ранее Минобразования назвало новый информчас, который введут в белорусских школах.

Кстати, Минобразования сказало, могут ли абитуриенты подать документы в вуз онлайн.

А еще белорусских старшеклассников предупредили о важных SMS.