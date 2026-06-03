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Двое подростков спасли мать с детьми из горящего дома в Красноярском крае

Они стучали в окно горящего дома, пока соседи вызывали пожарных.

Подростки разбудили мать с детьми и спасли их из горящего дома в Ужуре. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Днем 2 июня загорелась веранда частного дома в Ужуре. Внутри спали женщина и двое маленьких детей. Пока соседи вызывали пожарных, двое подростков 12 и 14 лет оббежали дом и начали стучать в окно. Проснувшаяся мать разбила стекло изнутри и передала ребятам сначала 6-месячного младенца, затем 2-летнего сына. Женщина выбралась сама — к тому моменту уже подъехали огнеборцы.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание из-за одновременной работы стиральной машины и светильника на веранде.

Ранее сообщалось о нападении стаи собак на детей в Норильске.

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