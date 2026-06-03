Ранее 20-летняя связующая выступала в таких командах, как «Динамо-Академия U20», «Динамо-Анапа» и «Корабелка». В списке ее достижений — чемпионство в Высшей лиге «А» в 2025 году, две победы в VTV International Volleyball Cup в 2025 и 2026 годах, а также «золото» Чемпионата Европы U16 в 2021 году (где она была признана лучшей связующей). Напомним, что ранее «Амурские Тигрицы» продлили контракты с пятью своими игроками — центральной блокирующей Василисой Володиной, доигровщиком Валентиной Бачининой, доигровщиком Анной Крутихиной, диагональной Вероникой Стасилевич и либеро Дарьей Железко.
Полина Сарапова стала первым новичком «Амурских Тигриц»
Ранее 20-летняя связующая выступала в таких командах, как «Динамо-Академия U20», «Динамо-Анапа» и «Корабелка». В списке ее достижений — чемпионство в Высшей лиге «А» в 2025 году, две победы в VTV International Volleyball Cup в 2025 и 2026 годах, а также «золото» Чемпионата Европы U16 в 2021 году (где она была признана лучшей связующей). Напомним, что ранее.
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