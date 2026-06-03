В Красноярский край ввезли более 135 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль партии инкубационных яиц кур, завезенной из Узбекистана. Всего в регион поступило 135 720 яиц. Их доставили на одну из птицефабрик края для дальнейшего выращивания птицы. Партию исследовали на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит, также была проведена влажная дезинфекция. По итогам документарного и физического контроля нарушений требований законодательства России и Евразийского экономического союза не выявили. Отметим, что всего в 2026 году в Красноярский край из Узбекистана импортировали восемь партий инкубационного яйца кур — более 1 млн штук. Читайте также: Более 60 килограммов мяса, молока и мёда изъяли у пассажиров в аэропорту Красноярска Через аэропорт Красноярска 10 питомцев улетели в заграничное путешествие В Красноярск из Китая привезли больше 3 тонн зараженных фруктов и овощей.