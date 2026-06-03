Солнце пережило сильнейшее потрясение: чего ждать на Земле

Ситуация на звезде начала накаляться ещё днем ранее. Если смотреть на график активности, то вспышки идут с интервалом примерно в семь часов, а их интенсивность постоянно растет. Физические модели, однако, по-прежнему считают мощные взрывы маловероятными и оценивают риск следующего события в скромные три процента.