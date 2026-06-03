В Воронеже впервые прошел фестиваль триатлона IRONSTAR

В первый день также прошли старты для детей и юниоров. Участники STARKIDS в возрасте от нуля до 12 лет вышли на дистанции 500 и 900 метров, а молодые атлеты 13−15 лет приняли участие в «АКВАТЛОНЕ JUNIORSTAR». Им предстояло сначала проплыть 200 метров, а затем пробежать один километр.