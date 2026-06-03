В Воронеже впервые прошел фестиваль триатлона IRONSTAR

Более 1000 человек из 116 городов приехали в столицу Черноземья на фестиваль спорта «IRONSTAR ВОРОНЕЖ — 2026». Программа объединила забеги для всей семьи, триатлонные старты и юниорский акватлон. Воронеж впервые принимал такое мероприятие.
Фестиваль открылся в субботу с забегов IRONLADY и MANSTAR на дистанции пять километров. По Петровской набережной бежали как профессиональные спортсмены, так и те, кто впервые вышел на такую дистанцию. В числе участников выступил и министр спорта Воронежской области Павел Чибисов.
— В сердце нашего города — на Адмиралтейской площади, у легендарного корабля «Гото Предестинация» — проходит такой масштабный спортивный фестиваль. Эти локации подчеркивают связь традиций и современности. IRONSTAR — не просто соревнования, а праздник здорового образа жизни, — отметил министр.
В первый день также прошли старты для детей и юниоров. Участники STARKIDS в возрасте от нуля до 12 лет вышли на дистанции 500 и 900 метров, а молодые атлеты 13−15 лет приняли участие в «АКВАТЛОНЕ JUNIORSTAR». Им предстояло сначала проплыть 200 метров, а затем пробежать один километр.
В воскресенье состоялись основные триатлонные гонки: IRONSTAR ¼ (один километр — плавание, 40 километров — велогонка и 10 километров — бег); IRONSTAR ⅛ (500 метров — плавание, 20 километров — велогонка и пять километров — бег) и «IRONSTAR СУПЕРМИКС» (обе дистанции по очереди).
Погода в этот день испытывала участников на прочность: и дождь, и ветер, и солнце сопровождали спортсменов на разных этапах.
Маршруты соревнований пролегли по центральным локациям города: плавательный этап — в акватории реки Воронеж, велогонка — по набережной Массалитинова, а беговой этап — по Петровской набережной до Чернавского моста.
— И Воронеж, и воронежцы, и воронежский триатлон нам очень понравились! Красивые и рабочие дистанции, отличная организация, здоровый спортивный дух. Надеемся, что IRONSTAR еще вернется сюда, а значит, и мы приедем снова к вам в гости, — заключила участница «IRONSTAR СУПЕРМИКС» из Москвы Ольга.