Пятнистый олень стал главным рекордсменом по росту популяции в Татарстане

За последний год численность диких животных в Татарстане выросла. Больше всех прибавил пятнистый олень — плюс 39,4 процента. Косуля сибирская стала чаще встречаться на 7,9 процента, сурок-байбак — на 6,5 процента, благородный олень — на 6,3 процента, а лось — на 2,6 процента. Такие данные приводятся в докладе госкомитета РТ по биоресурсам.
В ведомстве рост связывают с охраной угодий и обустройством кормушек. В 2025 году сотрудники комитета и охотпользователи создали или восстановили больше трёх тысяч специальных сооружений. Среди них — свыше 800 солонцов для косуль, лосей и зайцев, более 300 комбинированных кормушек, более 1,5 тысячи подкормочных площадок для птиц и более 600 искусственных гнёзд.
Всего в республике сейчас работает более 16 тысяч таких объектов. Они помогают животным переживать зиму и легче находить пищу.