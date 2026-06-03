Пятнистый олень стал главным рекордсменом по росту популяции в Татарстане

В ведомстве рост связывают с охраной угодий и обустройством кормушек. В 2025 году сотрудники комитета и охотпользователи создали или восстановили больше трёх тысяч специальных сооружений. Среди них — свыше 800 солонцов для косуль, лосей и зайцев, более 300 комбинированных кормушек, более 1,5 тысячи подкормочных площадок для птиц и более 600 искусственных гнёзд.