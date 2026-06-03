В Воронежской области ПВО уничтожила семь беспилотников

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над Воронежской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».
Он также уточнил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление двух частных домов и одного гаража.
Как отметил Гусев, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
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