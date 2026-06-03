Красноярец отсудил у крупнейшей УК города ущерб за поврежденную снегом машину

Свердловский районный суд Красноярска обязал управляющую компанию «ЖСК» возместить ущерб от падения снега на автомобиль.
Иск подал владелец транспорта. Он указал, что в феврале 2024 года иномарка «Хонда Шаттл» стояла на парковке у подъезда дома Nº101 по ул. Ключевская, где он обнаружил повреждения лобового стекла, панели крыши и облицовки из-за падения снега с крыши и карниза дома.
В суде представитель «ЖСК» исковые требования не признала и просила отказать в их удовлетворении, мотивируя тем, что ущерб был причинен по вине подрядной организации, а не управляющей компании.
Но в ходе разбирательства было установлено, что автомобиль получил повреждения именно в результате падения снега с крыши дома. В итоге суд взыскал с ООО УК «ЖСК» в пользу мужчины ущерб в размере 435 000 рублей, а также расходы за проведение независимой оценки и по оплате госпошлины.
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