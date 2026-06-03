Красноярец отсудил у крупнейшей УК города ущерб за поврежденную снегом машину

Но в ходе разбирательства было установлено, что автомобиль получил повреждения именно в результате падения снега с крыши дома. В итоге суд взыскал с ООО УК «ЖСК» в пользу мужчины ущерб в размере 435 000 рублей, а также расходы за проведение независимой оценки и по оплате госпошлины.