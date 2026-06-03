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Красноярец отсудил у крупнейшей УК города ущерб за поврежденную снегом машину

Свердловский районный суд Красноярска обязал управляющую компанию «ЖСК» возместить ущерб от падения снега на автомобиль.

Свердловский районный суд Красноярска обязал управляющую компанию «ЖСК» возместить ущерб от падения снега на автомобиль.

Иск подал владелец транспорта. Он указал, что в феврале 2024 года иномарка «Хонда Шаттл» стояла на парковке у подъезда дома Nº101 по ул. Ключевская, где он обнаружил повреждения лобового стекла, панели крыши и облицовки из-за падения снега с крыши и карниза дома.

В суде представитель «ЖСК» исковые требования не признала и просила отказать в их удовлетворении, мотивируя тем, что ущерб был причинен по вине подрядной организации, а не управляющей компании.

Но в ходе разбирательства было установлено, что автомобиль получил повреждения именно в результате падения снега с крыши дома. В итоге суд взыскал с ООО УК «ЖСК» в пользу мужчины ущерб в размере 435 000 рублей, а также расходы за проведение независимой оценки и по оплате госпошлины.

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