Нижегородский аэропорт снял ограничения на полеты утром 3 июня

В нижегородском аэропорту сняли все ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Воздушное пространство над областным центром было закрыто в период с 01:12 по 07:15. Авиаузел имени В. П. Чкалова временно не принимал и не отправлял самолеты. Сейчас все службы аэропорта работают в штатном режиме.
Ранее мы писали, что прямое авиасообщение между Нижним Новгород и Белградом запустили в конце мая. Время в пути составляет 3 часа 50 минут. Авиамаршрут открыт для пассажиров дважды в неделю.