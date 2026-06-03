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Нижегородский аэропорт снял ограничения на полеты утром 3 июня

Все службы воздушной гавани работают в штатном режиме.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту сняли все ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушное пространство над областным центром было закрыто в период с 01:12 по 07:15. Авиаузел имени В. П. Чкалова временно не принимал и не отправлял самолеты. Сейчас все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ранее мы писали, что прямое авиасообщение между Нижним Новгород и Белградом запустили в конце мая. Время в пути составляет 3 часа 50 минут. Авиамаршрут открыт для пассажиров дважды в неделю.