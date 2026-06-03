Ливни с градом в Ростовской области продлятся до 5 июня

3 июня в Ростовской области ожидается теплая и преимущественно сухая погода — день станет передышкой после недавних ливней. Температура воздуха днем составит +22…+28°C, местами возможно потепление до +29°C, а ночью опустится до +12…+18°C. В Ростове-на-Дону днем температура воздуха достигнет +23…+25 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Существенных осадков не ожидается, утром будет малооблачно или ясно, днём возможна переменная облачность. Вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время осадков не прогнозируются. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный разовьет скорость 5−10 м/с, в области — до 7−12 м/с. Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба. По данным МЧС России, метеорологическая обстановка на 3 июня обусловлена благоприятными погодными условиями из-за действия антициклона, что исключает возникновение чрезвычайных ситуаций.