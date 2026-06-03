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В Норильске несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину-пешехода

На севере Красноярского края полицейские выясняют обстоятельства ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске 16-летний мотоциклист сбил женщину-пешехода при побеге от полицейских. Как сообщили в МВД Красноярского края, ИЖ-7108 без государственных номеров госавтоинспекторы заметили во время патрулирования на улице Маслова.

Водитель двухколесного транспорта ехал в мотошлеме, однако без специальной экипировки. Также за его спиной находился пассажир. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако требование сотрудников проигнорировали. Началась погоня.

В итоге юный мотоциклист врезался в 41-летнюю женщину — сейчас она находится в больнице. На юношу завели дело об административном правонарушении.