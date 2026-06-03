В Норильске несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину-пешехода

В Норильске 16-летний мотоциклист сбил женщину-пешехода при побеге от полицейских. Как сообщили в МВД Красноярского края, ИЖ-7108 без государственных номеров госавтоинспекторы заметили во время патрулирования на улице Маслова.
Водитель двухколесного транспорта ехал в мотошлеме, однако без специальной экипировки. Также за его спиной находился пассажир. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако требование сотрудников проигнорировали. Началась погоня.
В итоге юный мотоциклист врезался в 41-летнюю женщину — сейчас она находится в больнице. На юношу завели дело об административном правонарушении.