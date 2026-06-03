Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый Корсетти нашел указание на местонахождение Ноева ковчега на карте 1587 года

Исследователь Джимми Корсетти обнаружил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в современной Турции. Об этом пишет The New York Post.

Исследователь Джимми Корсетти обнаружил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в современной Турции. Об этом пишет The New York Post.

В 1587 году итальняский картограф Урбано Монте представил «Планисферу» — огромное полотно, состоящее из 60 рукописных листов. В собранном виде оно достигает трех метров в диаметре — это самая большая раняя карта мира.

Корсетти заметил, что на карте указано место на горе Арарат. Там же находится и «объект Дюрупинар» — скальное образование, форма которого напоминает корабль. При этом его размеры относительно соответствуют библейскому описанию ковчега.

Группа исследователей Noah’s Ark Scans изучала этот район при помощи георадара и обнаружила под землей ряд коридоров и полостей, напоминающих внутреннюю структуру корабля с тремя палубами. Анализ образцов показал, что почва внутри образования содержит в три раза больше органических веществ и на 38 процентов больше калия. Почвоведы связывают такие показатели с разложением древесины. Вблизи также были найдены окаменевшие кораллы и морские ракушки, передает газета.

Исследователи из Германии занимаются изучением амулета, который был обнаружен во время раскопок во Франкфурте-на-Майне. По их мнению, он может изменить историю христианства.

Ранее археологи обнаружили следы Ноева ковчега — судна, которое, согласно Библии, Ной построил по повелению Бога для спасения всех животных и своей семьи от Всемирного потопа. 163-метровая формация Дюрупинар, которую нашли специалисты, представляет природное образование, своими формами похожее на большой корабль, описанный в библейских рассказах. Объект расположен в 30 километрах к югу от турецкой вершины Арарат.