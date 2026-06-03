Ученый Корсетти нашел указание на местонахождение Ноева ковчега на карте 1587 года

Исследователь Джимми Корсетти обнаружил на древней карте указание на местонахождение Ноева ковчега, которое совпадает с реальной локацией в современной Турции. Об этом пишет The New York Post.
В 1587 году итальняский картограф Урбано Монте представил «Планисферу» — огромное полотно, состоящее из 60 рукописных листов. В собранном виде оно достигает трех метров в диаметре — это самая большая раняя карта мира.
Корсетти заметил, что на карте указано место на горе Арарат. Там же находится и «объект Дюрупинар» — скальное образование, форма которого напоминает корабль. При этом его размеры относительно соответствуют библейскому описанию ковчега.
Группа исследователей Noah’s Ark Scans изучала этот район при помощи георадара и обнаружила под землей ряд коридоров и полостей, напоминающих внутреннюю структуру корабля с тремя палубами. Анализ образцов показал, что почва внутри образования содержит в три раза больше органических веществ и на 38 процентов больше калия. Почвоведы связывают такие показатели с разложением древесины. Вблизи также были найдены окаменевшие кораллы и морские ракушки, передает газета.
Исследователи из Германии занимаются изучением амулета, который был обнаружен во время раскопок во Франкфурте-на-Майне. По их мнению, он может изменить историю христианства.
Ранее археологи обнаружили следы Ноева ковчега — судна, которое, согласно Библии, Ной построил по повелению Бога для спасения всех животных и своей семьи от Всемирного потопа. 163-метровая формация Дюрупинар, которую нашли специалисты, представляет природное образование, своими формами похожее на большой корабль, описанный в библейских рассказах. Объект расположен в 30 километрах к югу от турецкой вершины Арарат.