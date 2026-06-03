Ученый Корсетти нашел указание на местонахождение Ноева ковчега на карте 1587 года

Группа исследователей Noah’s Ark Scans изучала этот район при помощи георадара и обнаружила под землей ряд коридоров и полостей, напоминающих внутреннюю структуру корабля с тремя палубами. Анализ образцов показал, что почва внутри образования содержит в три раза больше органических веществ и на 38 процентов больше калия. Почвоведы связывают такие показатели с разложением древесины. Вблизи также были найдены окаменевшие кораллы и морские ракушки, передает газета.