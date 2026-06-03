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Эксперт по здоровью кишечника назвал пять повседневных продуктов для долголетия

Ведущий австралийский эксперт по здоровью кишечника раскрыл пять повседневных ингредиентов, способных, по его мнению, оказать мощное воздействие на здоровье в долгосрочной перспективе.

Ведущий австралийский эксперт по здоровью кишечника раскрыл пять повседневных ингредиентов, способных, по его мнению, оказать мощное воздействие на здоровье в долгосрочной перспективе. При этом он предупредил: большинство людей не потребляют и малой толики того, что следовало бы.

Доктор Пол Фрумс, гастроэнтеролог и микробиолог, обратил внимание на полифенолы — природные растительные соединения, играющие, по его словам, важную роль в поддержке кишечного микробиома.

«Полифенолы — это растительные вещества, о которых большинство людей никогда не слышали, но вас они должны глубоко волновать», — пояснил он.

По словам эксперта, значение полифенолов обусловлено тем, что происходит с ними после того, как вы их съели. Вместо того чтобы полностью расщепиться организмом, они достигают толстой кишки, где их активируют кишечные бактерии. «Ваш кишечный микробиом — главное место их активации, — пояснил доктор Фрумс. — Когда полифенолы достигают толстой кишки, кишечные бактерии преобразуют их в противовоспалительные соединения».

Он отметил, что эти вещества связывают с целым рядом потенциальных преимуществ: снижением риска сердечных заболеваний, ослаблением метаболических нарушений и замедлением возрастного снижения когнитивных способностей.

Хотя полифенолы содержатся во множестве растительных продуктов, доктор Фрумс выделил пять источников, которые, на его взгляд, превосходят все остальные. Список возглавила черника, богатая антиоксидантами. В перечень также вошел темный шоколад, особенно сорта с высоким содержанием какао. Зеленый чай стал еще одним фаворитом благодаря обилию полифенолов и репутации одного из самых полезных напитков в мире. Доктор Фрумс также порекомендовал оливковое масло первого отжима — неотъемлемый элемент средиземноморской диеты, неоднократно связываемый с оздоровлением сердца и обмена веществ. Замыкают пятерку красный лук и гранаты, содержащие значительное количество полифенолов, подкармливающих полезные бактерии.

«Большинство людей регулярно ест, возможно, что-то одно из этого. Я бы посоветовал включить в рацион все пять. Если ваш микробиом не получает полифенолов, он лишен важнейшего строительного материала», — посоветовал доктор. И хотя полифенолы, возможно, и не стали очередным модным велнес-трендом, заполонившим соцсети, Фрумс убежден: они заслуживают куда большего внимания. «Включите их в рацион», — резюмировал он.