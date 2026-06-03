Эксперт по здоровью кишечника назвал пять повседневных продуктов для долголетия

Хотя полифенолы содержатся во множестве растительных продуктов, доктор Фрумс выделил пять источников, которые, на его взгляд, превосходят все остальные. Список возглавила черника, богатая антиоксидантами. В перечень также вошел темный шоколад, особенно сорта с высоким содержанием какао. Зеленый чай стал еще одним фаворитом благодаря обилию полифенолов и репутации одного из самых полезных напитков в мире. Доктор Фрумс также порекомендовал оливковое масло первого отжима — неотъемлемый элемент средиземноморской диеты, неоднократно связываемый с оздоровлением сердца и обмена веществ. Замыкают пятерку красный лук и гранаты, содержащие значительное количество полифенолов, подкармливающих полезные бактерии.