Безработные жители Хабаровского края могут открыть свой бизнес при региональной поддержке

На поддержку подобных инициатив из краевого бюджета в этом году выделят 13,4 млн рублей — значит, свыше 600 жителей региона смогут получить деньги на открытие своего дела. Одним из них стал житель района имени Лазо Дмитрий Сафонюк, который недавно получил 250 тысяч рублей от центра «Работа России» и приобрел на эти средства оборудование для производства сухофруктов, копченых овощей, грибов и травяных чаев. Получить более подробную информацию о такой мере поддержки можно в кадровых центрах по месту жительства или по телефону: 8−800−511−70−18.