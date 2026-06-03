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Зависть и отчаяние: польское издание назвалo ПМЭФ «холодным душем» для Варшавы

Эксперты считают форум сигналом деградации для республики.

Источник: Клопс.ru

В Польше болезненно отреагировали на старт Петербургского международного экономического форума, который пройдёт с 3 по 6 июня. Портал Mysl Polska пишет, что событие вызывает у местных экспертов «зависть и отчаяние».

По данным издания, ПМЭФ стал индикатором того, что мировые игроки продолжают диалог с Россией, тогда как Варшава, «застряв в русофобской риторике», теряет позиции на международной арене. В публикации подчёркивается, что США и Россия обсуждают восстановление культурных связей, Германия пытается организовать свои дискуссии в рамках форума, а Польша остаётся в стороне.

Автор материала отмечает, что происходящее должно стать «холодным душем» для польского руководства. По его мнению, в момент, когда Вашингтон, Берлин и Москва начинают осторожно возвращаться к экономическим и культурным контактам, Польша рискует оказаться на периферии европейской политики.

Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На пленарном заседании выступит Владимир Путин. Среди гостей — президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После пленарки Путин проведёт беседу с Ханем Чжэном о двустороннем сотрудничестве.

Участие в ПМЭФ подтвердили представители более чем 130 стран и территорий, включая политиков, бизнесменов, международные организации, экспертов и лидеров деловых объединений.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.

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