По данным издания, ПМЭФ стал индикатором того, что мировые игроки продолжают диалог с Россией, тогда как Варшава, «застряв в русофобской риторике», теряет позиции на международной арене. В публикации подчёркивается, что США и Россия обсуждают восстановление культурных связей, Германия пытается организовать свои дискуссии в рамках форума, а Польша остаётся в стороне.