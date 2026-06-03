В Казахстане впервые проведут административную амнистию: кто под нее попадет

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Впервые в Казахстане проведут административную амнистию: мажилис одобрил в первом чтении проект закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» с сопутствующими ему поправками.
По предварительным оценкам, меры уголовной амнистии могут коснуться около 16,5 тысячи человек, включая 1,5 тысячи осужденных, которые смогут выйти из колоний и других мест лишения свободы. Только по линии МВД административная амнистия затронет порядка 1 млн штрафов, сообщили в мажилисе.
Под уголовную амнистию подпадают лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, а также преступления средней тяжести, если они не повлекли ущерба либо причиненный ущерб был полностью возмещен.
«По данным категориям подразумевается прекращение уголовных дел, в том числе находящихся на рассмотрении в судах, освобождение от наказания или сокращение срока неотбытого наказания», — указывается в сообщении.
От наказания также могут быть освобождены осужденные за преступления средней тяжести, которым осталось отбывать наказание не более года, при отсутствии отрицательного поведения, независимо от возмещения ущерба.
«При таких же условиях для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение срока наказания», — говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает дифференцированный подход.
«Лицам, осужденным за преступления средней тяжести и не возместившим причиненный ущерб, срок наказания сокращается наполовину. При полном возмещении вреда срок наказания сокращается на одну треть по тяжким преступлениям и на одну четверть по особо тяжким преступлениям», — отмечается в сообщении.
Если ущерб не возмещен, сокращение составляет одну четверть срока по тяжким преступлениям и одну пятую часть по особо тяжким преступлениям.
«Окончательное решение о применении амнистии будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого осужденного. При этом амнистия не распространяется на лиц, совершивших особо опасные преступления», — подчеркнули в мажилисе.
Речь идет о коррупционных, террористических, экстремистских преступлениях, а также преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенные при рецидиве и опасном рецидиве, имеющие повышенную степень общественной опасности, пытки и недавно криминализированные деяния.
«Кроме того, под действие амнистии не подпадают лица, осужденные к пожизненному лишению свободы и осужденные заочно», — говорится в сообщении.
Законопроекты инициированы депутатами парламента для гуманизации уголовной политики и снижения долговой нагрузки населения.
Проведение амнистии связано с новым этапом конституционного развития Казахстана.
При этом амнистия не означает отказа от принципа ответственности, а является актом гуманизма, применяемым в строго определенных законодательством случаях.