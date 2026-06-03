В Казахстане впервые проведут административную амнистию: кто под нее попадет

По предварительным оценкам, меры уголовной амнистии могут коснуться около 16,5 тысячи человек, включая 1,5 тысячи осужденных, которые смогут выйти из колоний и других мест лишения свободы. Только по линии МВД административная амнистия затронет порядка 1 млн штрафов, сообщили в мажилисе.