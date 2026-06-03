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«Даже не думает стареть»: станцевавший под свой трек 44-летний Дастан Оразбеков впечатлил Сеть

Казахстанский певец и актер Дастан Оразбеков порадовал видео, которое снял под свою песню. Фанаты оценили не только трек, но и прекрасную форму солиста группы «Орда», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Дастану Оразбекову 44 года, но фанаты все еще не могут поверить в это. Ведь перед ними всегда юный и харизматичный парень, который не только прекрасно поет, но и пластично двигается. Дастан вновь порадовал поклонников видео, которое записал под свою песню «Ыстық Жүрегіңмен». Трек вышел в свет недавно, но уже полюбился меломанам. «Какой же голос и харизма у Дастана», «Дастан-ага всегда в трендовой локации», «Почем харизма?», «Сам танец невероятный», «Супер», «Он даже не думает стареть, а я уже успела родить четверых детей, у нас, наверное, уже внуки будут, а он все еще останется молодым», «Я была маленькой, он пел в “Орде”, а сейчас мы как будто ровесники с ним», — отметили пользователи Сети.

Дастану Оразбекову 44 года, но фанаты все еще не могут поверить в это. Ведь перед ними всегда юный и харизматичный парень, который не только прекрасно поет, но и пластично двигается.

Дастан вновь порадовал поклонников видео, которое записал под свою песню «Ыстық Жүрегіңмен». Трек вышел в свет недавно, но уже полюбился меломанам.

«Какой же голос и харизма у Дастана», «Дастан-ага всегда в трендовой локации», «Почем харизма?», «Сам танец невероятный», «Супер», «Он даже не думает стареть, а я уже успела родить четверых детей, у нас, наверное, уже внуки будут, а он все еще останется молодым», «Я была маленькой, он пел в “Орде”, а сейчас мы как будто ровесники с ним», — отметили пользователи Сети.