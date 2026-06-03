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Власти Испании отменили товарищеский матч ДР Конго и Чили из-за лихорадки Эбола

Товарищеский матч с участием сборной Демократической Республики Конго, которая выступит на чемпионате мира 2026 года, отменили из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает BBC.

Товарищеский матч с участием сборной Демократической Республики Конго, которая выступит на чемпионате мира 2026 года, отменили из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает BBC.

Игра должна была пройти 9 июня в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, однако мэр города Хуан Франко принял решение об отмене встречи. Сейчас стороны ищут новую площадку для проведения матча.

Ранее сборная ДР Конго приостановила подготовку к мировому первенству на фоне эпидемиологической ситуации в стране. На чемпионате мира команда выступит в группе К вместе со сборными Португалии, Колумбии и Узбекистана, передает издание.

Ранее Канада на 90 дней закрыла въезд для жителей стран, в которых существует «высокий или очень высокий» риск вспышки Эболы. Кроме того, с 30 мая канадские граждане и постоянные резиденты по возвращении из таких стран должны будут соблюдать карантин в течение 21 дня.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что специфических средств для лечения этой лихорадки не существует.

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