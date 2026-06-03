Водитель из Удмуртии обвиняется в ДТП с четырьмя погибшими

По данным следствия, вечером 31 мая 2026 года водитель грузовика МАН на 112-м километре трассы Кострома — Шарья —- Пермь не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и столкновение полуприцепа с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 43-летней женщины. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также трое пассажиров 10, 12 и 16 лет скончались на месте. Еще одна шестилетняя пассажирка получила различные травмы и была госпитализирована.