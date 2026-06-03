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В Ужуре двое подростков спасли маму с детьми из горящего дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе Ужур днем 2 июня произошел пожар в частном жилом доме. Загорелась веранда, после чего огонь и дым быстро начали распространяться.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе Ужур днем 2 июня произошел пожар в частном жилом доме. Загорелась веранда, после чего огонь и дым быстро начали распространяться.

В это время в одной из комнат находилась женщина и двое ее маленьких детей — они спали и не сразу почувствовали опасность.

Пока очевидцы вызывали пожарных, двое подростков 12 и 14 лет, оказавшихся рядом, самостоятельно бросились на помощь. По словам спасателей, веранда уже была полностью охвачена огнем, но ребята обошли дом и начали стучать в окно, чтобы разбудить жильцов.

Молодая мама проснулась от стука и смогла разбить окно изнутри. Через него она передала подросткам своих детей — 6-месячного малыша и 2-летнего ребенка. После этого женщина также смогла выбраться наружу, хотя из-за сильного задымления сделать это было непросто.

К моменту эвакуации на место уже прибыли пожарные расчеты. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки — нагрузка оказалась слишком высокой из-за одновременно работающих светильника и стиральной машины на веранде, сообщили в МЧС.

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