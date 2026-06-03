В Хабаровском крае открыли скоростное речное сообщение

В Хабаровском крае стартовала речная навигация на скоростной линии Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре. Первый «Метеор» вышел на маршрут 2 июня ранним утром, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Перевозки на маршруте выполняются теплоходами “Капитан Князев” и “Сергей Торбин”. Перед началом навигации суда прошли необходимую подготовку и испытания, были приведены в порядок и готовы к перевозке пассажиров», — сообщили в министерстве транспорта Хабаровского края.
В этом году на линии установлено 10 дебаркадеров. За рейс теплоходы проходят 579 километров и делают остановки в селах: Софийск, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Иннокентьевка и поселке Тыр.
Пассажиры скоростного речного транспорта смогут приобрести билеты без посещения кассы. Оформить их можно онлайн на сайте перевозчика. Обслуживает пассажиров на скоростной линии компания «КомПасс».
Также информация о расписании доступна на официальном сайте министерства транспорта Хабаровского края во вкладке «Расписание» — «Водный транспорт».
«Для ряда населённых пунктов речные перевозки являются основным видом транспорта. Направление Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре относится к социально значимым. Благодаря тому, что правительство края компенсирует часть затрат перевозчику в рамках государственного контракта, стоимость билетов остаётся доступной для жителей нашего региона. Цена проезда зависит от удалённости остановочного пункта. Для детей стоимость билета составляет 50% от полной стоимости», — отметили в Минтрансе края.
В летний период отправление из Комсомольска-на-Амуре осуществляется по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Из Николаевска-на-Амуре теплоходы выходят по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Навигационный сезон планируется завершить 24 октября включительно.
Ранее сообщалось, что в связи с низким уровнем воды в Амуре и невозможностью подхода к конечной остановке теплоходов на маршруте «Речной вокзал — Дубки» закрыта остановка «Дубки».