В Хабаровском крае открыли скоростное речное сообщение

«Перевозки на маршруте выполняются теплоходами “Капитан Князев” и “Сергей Торбин”. Перед началом навигации суда прошли необходимую подготовку и испытания, были приведены в порядок и готовы к перевозке пассажиров», — сообщили в министерстве транспорта Хабаровского края.