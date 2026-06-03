Главные новости к утру 3 июня 2026 года

Делегации Израиля и Ливана провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров, сообщил госдепартамент США. «Прогресс по вопросам политики и безопасности продолжается по мере того, как мы преодолеваем ошибки последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению», — говорится в заявлении. Следующий раунд запланирован на среду.