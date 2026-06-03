Главные новости к утру 3 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 июня 2026.
Дрон ВСУ атаковал автобус в ДНР, погибли не менее семи человек
В Енакиево (ДНР) в результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту «Москва — Симферополь», погибли семь человек, еще 11 получили ранения. В ночь на 3 июня силы ПВО сбили 354 украинских беспилотника над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.
Трамп требует письменно закрепить уступки Ирана по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана уступок в ядерной сфере, зафиксированных в письменном виде, в рамках предварительного соглашения Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил телеканал ABC News. Ранее иранские переговорщики в устной форме заверили Вашингтон в согласии на несколько условий, касающихся ядерной программы.
США и Иран обменялись ударами
Израиль и Ливан провели в США четвертый раунд переговоров
Делегации Израиля и Ливана провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров, сообщил госдепартамент США. «Прогресс по вопросам политики и безопасности продолжается по мере того, как мы преодолеваем ошибки последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению», — говорится в заявлении. Следующий раунд запланирован на среду.
Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. В ходе беседы обсуждались вопросы нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Эрдоган подчеркнул, что Анкара нацелена на обеспечение стабильности в регионе и намерена поддерживать соответствующие инициативы.