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Главные новости к утру 3 июня 2026 года

Последние новости за сегодня — 3 июня 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 июня 2026.

Дрон ВСУ атаковал автобус в ДНР, погибли не менее семи человек

Источник: РИА "Новости"

В Енакиево (ДНР) в результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту «Москва — Симферополь», погибли семь человек, еще 11 получили ранения. В ночь на 3 июня силы ПВО сбили 354 украинских беспилотника над 16 российскими регионами и акваторией Азовского моря.

Трамп требует письменно закрепить уступки Ирана по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп добивается от Ирана уступок в ядерной сфере, зафиксированных в письменном виде, в рамках предварительного соглашения Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил телеканал ABC News. Ранее иранские переговорщики в устной форме заверили Вашингтон в согласии на несколько условий, касающихся ядерной программы.

США и Иран обменялись ударами

Силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты, утверждает Центральное командование Пентагона. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки.

Израиль и Ливан провели в США четвертый раунд переговоров

Делегации Израиля и Ливана провели в Вашингтоне четвертый раунд переговоров, сообщил госдепартамент США. «Прогресс по вопросам политики и безопасности продолжается по мере того, как мы преодолеваем ошибки последних 20 лет и продвигаемся к всеобъемлющему соглашению», — говорится в заявлении. Следующий раунд запланирован на среду.

Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. В ходе беседы обсуждались вопросы нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Эрдоган подчеркнул, что Анкара нацелена на обеспечение стабильности в регионе и намерена поддерживать соответствующие инициативы.