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Отек Квинке: как распознать симптомы и что предпринять?

Врач аллерголог-иммунолог поделилась рекомендациями, которые могут спасти жизнь.

Врач аллерголог-иммунолог поделилась рекомендациями, которые могут спасти жизнь.

Многие слышали об отёке Квинке, но не все знают, как распознать его симптомы и что делать, обнаружив их у себя или близких. Врач аллерголог-иммунолог поделилась рекомендациями, которые могут спасти жизнь.

«Термин “отёк Квинке” очень распространён, но считается устаревшим. В медицинской практике чаще используется термин “ангиоотёк”. Это внезапно возникающий и быстроразвивающийся отёк глубоких слоёв кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек, чаще всего в области губ, век, щёк, языка. Иногда он затрагивает кисти, стопы и даже внутренние органы. Может быть связан с аллергическим механизмом и другими причинами и при отсутствии должной помощи грозит закончиться фатально, — говорит врач аллерголог-иммунолог отделения аллергологии Краевой клинической больницы Виктория Черных. — Отёк развивается стремительно: появляется ощущение распирания, припухлости, увеличения губ, век, языка. Осиплость голоса, першение, хрипы в груди, затруднение при глотании — это повод для срочного обращения в скорую помощь».

По словам эксперта, до приезда медиков необходимо прекратить контакт с аллергеном, если он известен, обеспечить человеку доступ к свежему воздуху, расстегнуть стесняющую одежду, посадить в удобное положение или положить на бок.

Напомним, ранее Виктория Черных рассказала, поддаётся ли лечению поллиноз.