Отек Квинке: как распознать симптомы и что предпринять?

«Термин “отёк Квинке” очень распространён, но считается устаревшим. В медицинской практике чаще используется термин “ангиоотёк”. Это внезапно возникающий и быстроразвивающийся отёк глубоких слоёв кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек, чаще всего в области губ, век, щёк, языка. Иногда он затрагивает кисти, стопы и даже внутренние органы. Может быть связан с аллергическим механизмом и другими причинами и при отсутствии должной помощи грозит закончиться фатально, — говорит врач аллерголог-иммунолог отделения аллергологии Краевой клинической больницы Виктория Черных. — Отёк развивается стремительно: появляется ощущение распирания, припухлости, увеличения губ, век, языка. Осиплость голоса, першение, хрипы в груди, затруднение при глотании — это повод для срочного обращения в скорую помощь».