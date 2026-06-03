Водителю, из-за которого погибла семья пермского психолога, грозит 7 лет колонии

В результате столкновения легковушку буквально раслющило. Погибла и сама женщина, и трое ее детей — 10, 12 и 16 лет. Выжить удалось только 6-летней малышке. За ее жизнь сейчас борются врачи. Погибшей многодетной матерью оказалась пермская психолог, автор и ведущая тренингов личностного развития.