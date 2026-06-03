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Казахстан наращивает генерацию: что происходит в энергетике

По итогам января-мая 2026 года в Казахстане зафиксирован профицит электроэнергии. Объем выработки составил 53,6 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 53,3 млрд кВт·ч, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Таким образом, производство превысило потребление примерно на 300 млн кВт·ч.

Энергосистема работает стабильно.

В профильных структурах отмечают, что текущие показатели свидетельствуют о сбалансированной работе энергетического комплекса страны.

Профицит электроэнергии стал результатом устойчивой работы генерирующих мощностей и позволяет обеспечивать внутренний спрос без дефицита ресурсов.

Власти рассчитывают сохранить положительную динамику и по итогам всего года.

Какой объем генерации ожидается в 2026 году.

Согласно планам, в 2026 году производство электроэнергии в Казахстане должно достичь 126,5 млрд кВт·ч.

Для этого продолжается реализация проектов по развитию как традиционной энергетики, так и возобновляемых источников энергии.

Особое внимание уделяется наращиванию генерирующих мощностей и модернизации действующей инфраструктуры.

В стране введут новые электростанции.

В текущем году в Казахстане планируется ввести 2,6 ГВт новых мощностей.

Среди них:

4 газовые электростанции расширение двух действующих электростанций 10 новых объектов возобновляемой энергетики.

В секторе ВИЭ запланирован ввод:

4 ветроэлектростанций 5 солнечных электростанций 1 гидроэлектростанции.

Ожидается, что новые проекты позволят укрепить энергетическую безопасность страны и обеспечить дополнительные объемы генерации.

Когда планируют полностью решить вопрос энергодефицита.

По прогнозам, реализация запланированных проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью закрыть вопрос энергодефицита в Казахстане.

В дальнейшем ожидается дальнейший рост выработки электроэнергии.

Согласно планам, к 2029 году страна должна выйти на устойчивый профицит электроэнергии.

Что это значит.

Рост генерации и запуск новых энергетических объектов имеют стратегическое значение для экономики страны. Устойчивый профицит электроэнергии позволит обеспечивать растущие потребности промышленности и населения, снизить риски перебоев в энергоснабжении и создать дополнительную основу для реализации крупных инвестиционных проектов.