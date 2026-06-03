Казахстан наращивает генерацию: что происходит в энергетике

Таким образом, производство превысило потребление примерно на 300 млн кВт·ч.
Энергосистема работает стабильно.
В профильных структурах отмечают, что текущие показатели свидетельствуют о сбалансированной работе энергетического комплекса страны.
Профицит электроэнергии стал результатом устойчивой работы генерирующих мощностей и позволяет обеспечивать внутренний спрос без дефицита ресурсов.
Власти рассчитывают сохранить положительную динамику и по итогам всего года.
Какой объем генерации ожидается в 2026 году.
Согласно планам, в 2026 году производство электроэнергии в Казахстане должно достичь 126,5 млрд кВт·ч.
Для этого продолжается реализация проектов по развитию как традиционной энергетики, так и возобновляемых источников энергии.
Особое внимание уделяется наращиванию генерирующих мощностей и модернизации действующей инфраструктуры.
В стране введут новые электростанции.
В текущем году в Казахстане планируется ввести 2,6 ГВт новых мощностей.
Среди них:
4 газовые электростанции расширение двух действующих электростанций 10 новых объектов возобновляемой энергетики.
В секторе ВИЭ запланирован ввод:
4 ветроэлектростанций 5 солнечных электростанций 1 гидроэлектростанции.
Ожидается, что новые проекты позволят укрепить энергетическую безопасность страны и обеспечить дополнительные объемы генерации.
Когда планируют полностью решить вопрос энергодефицита.
По прогнозам, реализация запланированных проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью закрыть вопрос энергодефицита в Казахстане.
В дальнейшем ожидается дальнейший рост выработки электроэнергии.
Согласно планам, к 2029 году страна должна выйти на устойчивый профицит электроэнергии.
Что это значит.
Рост генерации и запуск новых энергетических объектов имеют стратегическое значение для экономики страны. Устойчивый профицит электроэнергии позволит обеспечивать растущие потребности промышленности и населения, снизить риски перебоев в энергоснабжении и создать дополнительную основу для реализации крупных инвестиционных проектов.