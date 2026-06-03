На горнодобывающем предприятии началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников

В Прикамье, как и по всей стране, началась летняя оздоровительная кампания. 1088 детей сотрудников компании «Уралкалий» в возрасте от семи до 12 лет отправятся в загородный центр «Уральские самоцветы», расположенный в Соликамске. Отдых будет организован в четыре смены, продолжительность каждой — 21 день. Детей разместят в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. В распоряжении ребятишек — крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.