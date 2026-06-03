Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На горнодобывающем предприятии началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников

На предприятии «Уралкалий» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников.

Источник: "Российская газета"

В Прикамье, как и по всей стране, началась летняя оздоровительная кампания. 1088 детей сотрудников компании «Уралкалий» в возрасте от семи до 12 лет отправятся в загородный центр «Уральские самоцветы», расположенный в Соликамске. Отдых будет организован в четыре смены, продолжительность каждой — 21 день. Детей разместят в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. В распоряжении ребятишек — крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.

В лагерях «Дружба» и «Сказка», находящихся в Березниках, отдохнут 452 ребенка в возрасте от девяти до 15 лет, а 100 старшеклассников в возрасте 15 лет впервые посетят оздоровительно-образовательный лагерь «Новое поколение» в Пермском муниципальном округе. Кстати, родители оплатят лишь 20 процентов от стоимости путевки, остальные расходы берет на себя работодатель.

Прямая речь.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Забота о семьях наших сотрудников — неотъемлемая часть корпоративной политики компании, поэтому мы уделяем большое внимание организации летнего отдыха детей. В 2026 году на оздоровительную кампанию направлено 77,4 миллиона рублей. Активный и интересный отдых позволит ребятам с пользой провести каникулы и набраться сил перед новым учебным годом.