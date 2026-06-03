На горнодобывающем предприятии началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников

В Прикамье, как и по всей стране, началась летняя оздоровительная кампания. 1088 детей сотрудников компании «Уралкалий» в возрасте от семи до 12 лет отправятся в загородный центр «Уральские самоцветы», расположенный в Соликамске. Отдых будет организован в четыре смены, продолжительность каждой — 21 день. Детей разместят в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. В распоряжении ребятишек — крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.
В лагерях «Дружба» и «Сказка», находящихся в Березниках, отдохнут 452 ребенка в возрасте от девяти до 15 лет, а 100 старшеклассников в возрасте 15 лет впервые посетят оздоровительно-образовательный лагерь «Новое поколение» в Пермском муниципальном округе. Кстати, родители оплатят лишь 20 процентов от стоимости путевки, остальные расходы берет на себя работодатель.
Прямая речь.
Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
— Забота о семьях наших сотрудников — неотъемлемая часть корпоративной политики компании, поэтому мы уделяем большое внимание организации летнего отдыха детей. В 2026 году на оздоровительную кампанию направлено 77,4 миллиона рублей. Активный и интересный отдых позволит ребятам с пользой провести каникулы и набраться сил перед новым учебным годом.