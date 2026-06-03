Летний сезон открывает оркестр имени Юрковского в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре оркестр имени А. К. Юрковского открывает летний концертный сезон. Первое выступление пройдет в воскресенье, 7 июня, в парке Гагарина. Коллектив ежегодно исполняет разнообразные композиции на открытом воздухе. Погода также обещает быть благоприятной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Оркестр создали в 1936 году, за свою долгую творческую жизнь он получил признание и был удостоен звания «Народный». Музыканты давали концерты не только по всей России, но и за ее пределами, где также полюбились публике.
Около 40 лет — до 2020 года — коллектив возглавлял заслуженный работник культуры РФ Александр Юрковский, именем которого сейчас и назван оркестр. Сейчас художественным руквоводителем является Григорий Косырев.
— Концерты оркестра имени Юрковского — уже полюбившийся всем горожанам досуг. Выступления организуют каждое лето по воскресеньям. Так как коллектив исполняет композиции около фонтана, желающие могут насладиться музыкой на скамейках или стоя, чтобы было легче пуститься в пляс, что очень любят комсомольчане, — отметила заместитель директора ДК «Авиастроителей» по творческой работе Вера Козырькова.
В парке имени Гагарина на выходных зазвучат самые разные мелодии, в числе которых звучат «Амурские волны», «Дилайла», «Final Countdown».
— Так как коллектив джазовый, его репертуар очень разнообразен. На импровизированной сцене ежегодно звучат самые разные композиции: от классических композиций до современных аранжировок. В парке зазвучат и голоса наших солистов. Добавлю, что список композиций, которые исполняет оркестр, меняется в течение всего лета. Например, есть специальная программа, посвященная авиастроителям, — сказала Вера Козырькова.
Выступления как и прежде начнутся в 18:00 и завершатся в 19:00.
Напомним, что Комсомольск-на-Амуре готовится отметить свой 94-й день рождения. Праздник решили объединить с торжествами в честь Дня России, поэтому мероприятия пройдут в Городе юности 11 и 12 июня. Главные события развернутся на Театральной площади и набережной Первостроителей.