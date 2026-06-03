В Хабаровском крае снова запустили «Метеоры» на северной линии

В Хабаровском крае стартовала речная навигация на скоростной линии Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре. Первый теплоход типа «Метеор» вышел на маршрут 2 июня ранним утром, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Маршрут проходит по реке Амур и включает остановки в населённых пунктах Софийск, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Иннокентьевка и посёлке Тыр. Общая протяжённость рейса составляет 579 километров.
На линии установлено 10 дебаркадеров. Перевозки выполняют теплоходы «Капитан Князев» и «Сергей Торбин», которые перед началом навигации прошли подготовку и технические проверки.
По данным министерства транспорта края, билеты можно приобрести онлайн — без обращения в кассы, через сайт перевозчика. Обслуживание маршрута осуществляет компания «КомПасс».
В ведомстве отмечают, что для ряда населённых пунктов речной транспорт остаётся единственным регулярным сообщением. Маршрут имеет социальное значение, поэтому стоимость проезда частично компенсируется из краевого бюджета. Для детей действует скидка 50%.
В летний период рейсы из Комсомольска-на-Амуре выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Из Николаевска-на-Амуре — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Навигация продлится до 24 октября включительно.
Уточнить расписание и наличие мест можно у диспетчера перевозчика по телефону +7 (924) 313−81−01.