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В Хабаровском крае снова запустили «Метеоры» на северной линии

Скоростные речные рейсы связали Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре с остановками в приамурских сёлах.

В Хабаровском крае стартовала речная навигация на скоростной линии Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре. Первый теплоход типа «Метеор» вышел на маршрут 2 июня ранним утром, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Маршрут проходит по реке Амур и включает остановки в населённых пунктах Софийск, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Иннокентьевка и посёлке Тыр. Общая протяжённость рейса составляет 579 километров.

На линии установлено 10 дебаркадеров. Перевозки выполняют теплоходы «Капитан Князев» и «Сергей Торбин», которые перед началом навигации прошли подготовку и технические проверки.

По данным министерства транспорта края, билеты можно приобрести онлайн — без обращения в кассы, через сайт перевозчика. Обслуживание маршрута осуществляет компания «КомПасс».

В ведомстве отмечают, что для ряда населённых пунктов речной транспорт остаётся единственным регулярным сообщением. Маршрут имеет социальное значение, поэтому стоимость проезда частично компенсируется из краевого бюджета. Для детей действует скидка 50%.

В летний период рейсы из Комсомольска-на-Амуре выполняются по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Из Николаевска-на-Амуре — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Навигация продлится до 24 октября включительно.

Уточнить расписание и наличие мест можно у диспетчера перевозчика по телефону +7 (924) 313−81−01.